«Жить вечно»: в Приморском крае опубликовали видео в память о Гудкове

Кожемяко выразил глубокие соболезнования родным и близким Гудкова и родственникам всех, кто погиб в Курской области. Он подчеркнул, что они выполняли свой воинский долг, а также рассказал, что много общался с Михаил Евгеньевичем: тот был сильным духом воином и не представлял себе нигде, кроме флота

«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином – жить вечно!» - написал губернатор Приморья.

На видео Гудков запечатлен в разных ситуациях: в официальной обстановке на командном пункте при награждении и в бою, который вели русские войска.

Михаил Гудков вместе с однополчанами погиб в Курской области 2 июля в результате ракетного удара по штабу морпехов.