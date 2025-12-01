Долину пригласили в ГД для обсуждения проблем продаж на вторичном рынке жилья

Российская певица, народная артистка РФ Лариса Долина получила приглашение поучаствовать в работе круглого стола, который состоится 17 декабря в Государственной Думе. В рамках мероприятия будут обсуждаться юридические инструменты, направленные на защиту участников сделок на вторичном жилищном рынке, сообщает ТАСС .

О том, что Долину пригласили в Госдуму, сообщила пресс-служба депутата ГД от партии ЛДПР Дмитрия Свищева, который является инициатором и руководителем антикризисной рабочей группы, занимающейся вопросами защиты прав граждан в сфере сделок с недвижимостью.

Первое заседание рабочей группы пройдет в формате открытой дискуссии за круглым столом под названием «Кризис доверия на рынке вторичного жилья: юридические механизмы защиты сторон договора», запланированное на 17 декабря 2025 года в стенах Государственной Думы. Среди приглашенных: ведущие эксперты в области юриспруденции и адвокатуры, специализирующиеся на жилищных разбирательствах, представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерства юстиции, банковских организаций, депутаты парламентских комитетов, работающих в данной сфере, сотрудники страховых компаний, правозащитники, популярные блогеры и Народная артистка РФ Лариса Долина.

Мошенническая схема

В настоящее время в России активно обсуждаются примеры, когда судебные инстанции выносили решения, не поддерживающие покупателей квартир, проданных предыдущими собственниками, предположительно введенными в заблуждение мошенниками. Одним из показательных случаев стала ситуация с Ларисой Долиной, где решение о продаже ее квартиры было аннулировано, в результате чего покупатель потерял приобретенное жилье и денежные средства, при этом оставшись с непогашенной ипотекой.

По словам депутата Свищева, причиной организации круглого стола стало широкое распространение мошеннической схемы, при которой продавцы недвижимости, получив оплату и оформив сделку, через суд добиваются возврата собственности, аргументируя это тем, что стали жертвами обмана. В итоге добросовестный приобретатель оказывается в крайне уязвимом положении — он лишается и квартиры, и уплаченных денег.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», — подчеркнул Свищев.

Зачем соберут круглый стол

В программе круглого стола запланирован анализ уязвимых мест в Гражданском и Гражданском процессуальном кодексах, которые допускают оспаривание законных сделок, разработка предложений по внесению изменений в законодательство, включая введение принципа добросовестности покупателя в случаях, когда сделка прошла нотариальное заверение и банковский контроль, а также предоставление стимулов для использования эскроу-счетов с периодом «охлаждения» от трех до шести месяцев.

Ранее в деле Долиной суд приговорил к реальным срокам мошенников, которые обманули певицу при продаже квартиры. Жилье певице вернули в собственность, а вот покупатель квартиры осталась ни с чем. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) считает, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление по скандальному делу певицы Ларисы Долиной.

