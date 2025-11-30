В России требуют от Верховного суда принять новое решение по делу Долиной

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) считает, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление по скандальному делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее артистка продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, а деньги от сделки отдала аферистам. Жилье приобрела Полина Лурье. Вскоре Долина решила через суд вернуть себе квартиру. В итоге ей удалось восстановить право собственности.

Лурье подавала жалобу на это решение, но Второй кассационный суд отклонил ее. Тогда женщина, купившая квартиру Долиной, решила обратиться в Верховный суд России, чтобы он признал сделку купли-продажи недействительной.

Гаврилов считает, что суду необходимо внимательно изучить дело и дать развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, чтобы добросовестный покупатель не нес на себе риски чужого обмана. По его мнению, решение Верховного суда может задать иной вектор для дальнейшей практики по подобным спорам.

Депутат уверен, что позиция по таким делам должна быть закреплена в отдельном акте.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский заявил, что нужно найти противоядие от «эффекта Долиной». Он указал на необходимость защитить и добросовестных покупателей недвижимости.

