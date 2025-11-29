Депутат ГД Боярский об эффекте Долиной: с этим нужно что-то делать

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский отметил, что депутаты постараются найти противоядие от «эффекта Долиной», который спровоцировал в стране массовые судебные процессы по отмене сделок по продаже недвижимости, сообщает Nord-News .

По его словам, даже не наблюдая за конкретным делом, можно увидеть, что подобных случаев в РФ становится больше. Причем эту схему применяют не только к продаже недвижимости, но и к сделкам по машинам.

«Раскручивается какой-то маховик вторичного уровня мошенничеств», — добавил Боярский.

Он уточнил, что законодатели сейчас обязаны отреагировать и постараться найти решения этой проблемы, которые помогут защитить и добросовестных покупателей недвижимости и авто, которые, возможно, долго копили средства на крупную покупку, и продавцов, если они оказались под влиянием злоумышленников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.