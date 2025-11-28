Фигурантов дела о продаже квартиры Долиной приговорили к реальным срокам

Опираясь на мнение представителя прокуратуры подмосковной Балашихи, суд вынес обвинительный вердикт членам преступной группы, занимавшейся мошенничеством, в числе пострадавших от действий которой оказалась популярная певица Лариса Долина. Фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

По решению суда определены следующие меры наказания: Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам заключения с отбыванием в исправительном учреждении общего типа и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Дмитрию Леонтьеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий осужден также на 7 лет заключения в исправительной колонии строгого режима также со штрафом 900 тысяч рублей.

Андрей Основа получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Данное судебное решение еще не вступило в юридическую силу и может быть обжаловано сторонами.

Осужденные мужчины дела в мошеннической схеме о продаже квартиры Долиной являлись дропами и были вовлечены в преступление обманным путем. Они думали, что занимаются процессингом криптовалютных операций, а Цырульникова — была курьером. Она забирала деньги у российской артистки.

Ранее певица Слава в нецензурной форме раскритиковала Ларису Долину за то, что после того, как суд вернул ей право собственности на квартиру, а женщину, которая приобрела недвижимость, оставил ни с чем, она не может продать ни одну из своих квартир. По словам певицы, теперь все боятся, что звезды будут обманывать россиян при сделках.

