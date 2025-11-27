Слава заявила, что из-за «эффекта Долиной» не может продать квартиру

Певица Слава заявила, что из-за так называемого «эффекта Долиной» не может продать ни одну квартиру, так как, по ее словам, потенциальные покупатели боятся заключать сделки по купле-продаже недвижимости со звездой, сообщает Baza.

Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое…» — высказалась певица.

По словам Славы, она пытается продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре, однако не может найти покупателей.

В 2024 году Долина стала мишенью для масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным лицам после нескольких месяцев целенаправленной обработки.

Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру было восстановлено в пользу Долиной.

По словам эксперта по недвижимости Константина Апрелева, подобная схема получила название «эффект Долиной», и в текущем году жертвами таких махинаций в России стали более трех тысяч семей.

