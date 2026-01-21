Дмитриев вслед за Захаровой ответил на слова премьера Бельгии о несчастном рабе

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев следом за официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой отреагировал на резонансное заявление бельгийского премьера Барта де Вевера, который выразил опасения, что Европа в свете ситуации вокруг Гренландии может трансформироваться из «довольного вассала» США в «несчастного раба», пишет rosbalt.ru .

«Трудный выбор вассалов», — отметил Дмитриев в соцсети.

Ранее Де Вевер, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что США перешли допустимые границы, и что Европе необходимо принять решение, дабы не утратить свое достоинство. По его мнению, в случае уступки требованиям Вашингтона относительно Гренландии, она станет не «довольным вассалом», а «несчастным рабом» США.

Известно, что накануне Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для участия в переговорах, где провел встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и советником президента США Джаредом Кушнером.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала слова Барта де Вевера «криком ужаса». По ее словам, это уже очевидно.

