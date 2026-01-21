Таким образом Захарова отреагировала на речь политика, в которой была отмечена сильная зависимость Европы от США, ее готовность идти на компромиссы ради поддержки Вашингтона в украинском кризисе. Де Вевер призвал Европу сделать выбор, который пробудит чувство собственного достоинства, заявив, что «быть довольным вассалом — это одно, а быть несчастным рабом — совсем другое, и уступка сейчас приведет к потере европейского достоинства».

Захарова отметила, что Де Вевер говорит об этом с глубокой трагичностью, без какого-либо намека на иронию. Она считает, что слова политика — это ничто иное, как крик ужаса.

«То, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком даже не помощи, криком ужаса от того, до чего они себя сами довели. Из чего им сейчас предстоит сделать выбор, что осталось из всего многообразия: либо счастливый вассал, либо несчастный раб», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель российского МИД выразила недоумение, почему Европа выбирает между подобными устаревшими концепциями, вместо того чтобы обратиться к идеалам Возрождения и гуманизма.

