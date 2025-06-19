Для двух дочек: Песков не против обзавестись Лабубу со своим лицом

сегодня в 13:05

Дмитрий Песков взял бы несколько Лабубу со своим лицом для дочерей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что забрал бы несколько игрушек Лабубу со своим лицом в качестве подарков для своих дочерей, сообщает «Бриф24» .

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 были представлены куклы Лабубу с изображениями известных политиков, среди которых были также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», — отметил Песков.

Между тем россиянам рассказали, как защититься от мошеннической схемы с Лабубу.