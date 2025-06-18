Песков отреагировал на монстра Лабубу с его лицом на ПМЭФ

Песков удивился Лабубу с его лицом на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его не предупреждали о появлении на ПМЭФ популярных игрушек-монстров Лабубу с его лицом и портретами других политиков страны. Он удивился появлению необычной фигурки, но подчеркнул, что это — «свободное творчество», сообщает «Подъем» .

По словам Пескова, его не предупреждали о создании такой игрушки, хотя и необходимости в этом нет.

«Все чудоватее и чудоватее! Нет, меня не предупреждали. Но, с другой стороны, это и не нужно! Свободное творчество!» — прокомментировал представитель Кремля.

Сегодня, 18 июня, на стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили плюшевые фигурки Лабубу, на которых нарисовали лица российских политических деятелей. Фигурки были размещены у стенда Московской области.

На игрушках изображали лица высокопоставленных госдеятелей РФ: пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы МИД Сергея Лаврова, председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и других.

РИАМО рассказывало, почему игрушки Лабубу стали популярны у россиян и откуда они появились.