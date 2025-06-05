Эксперт рассказал, как защититься от мошеннической схемы с игрушкой Лабубу

Популярная в этом году игрушка Лабубу стала популярным инструментом в руках мошенников, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Лабубу — популярная игрушка в 2025 году, стала объектом внимания мошенников. В Telegram появились боты, предлагающие бесплатные игрушки за отзывы, требуя при этом ввести коды подтверждения из сообщений Telegram, что позволяет злоумышленникам похищать аккаунты пользователей», — сказал Коркин.

Он пояснил, что эти схемы демонстрируют постоянную эволюцию методов киберпреступности, подчеркивая необходимость повышения осведомленности и принятия превентивных мер пользователями и организациями.

«Для защиты рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены, избегать предоставления личных данных незнакомым источникам и своевременно обновлять защитные механизмы. Люди всех возрастов могут стать жертвами кибератак, однако некоторые группы населения находятся в большей опасности. Например, пожилые могут быть менее осведомлены о современных методах защиты и чаще становятся мишенью для социальных инженеров», — рассказал эксперт.

Коркин отметил, что молодежь часто использует социальные сети и мобильные устройства, что делает их уязвимыми перед определенными видами атак, такими как кража личных данных через поддельные приложения.

«Преступники активно охотятся за информацией, связанной с финансовыми услугами, используя различные техники фишинга и взлома аккаунтов. Таким образом, каждый человек должен проявлять осторожность и регулярно обновлять свои знания о мерах предосторожности в Интернете», — подчеркнул председатель комитета.