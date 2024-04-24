сегодня в 13:35

Десантники ВС РФ показали трофеи, захваченные на опорнике ВСУ около Часова Яра

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, которые штурмом захватили опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра, показали западное трофейное оружие. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как ивановские десантники демонстрируют штурмовые винтовки американского и канадского производства, которые находятся на вооружении стран НАТО.

Ранее крымские десантники нанесли более 20 ударов по объектам украинской армии на запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами взрывчатки.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.