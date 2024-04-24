Десантники ВС РФ показали трофеи, захваченные на опорнике ВСУ около Часова Яра
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, которые штурмом захватили опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра, показали западное трофейное оружие. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
На кадрах видно, как ивановские десантники демонстрируют штурмовые винтовки американского и канадского производства, которые находятся на вооружении стран НАТО.
Ранее крымские десантники нанесли более 20 ударов по объектам украинской армии на запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами взрывчатки.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.