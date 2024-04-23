Крымские десантники кошмарят солдат ВСУ, сбрасывая с дронов взрывчатку

сегодня в 13:32

Десантники ВС РФ нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ с помощью дронов

Крымские десантники нанесли свыше 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами взрывчатки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.