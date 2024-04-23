Крымские десантники кошмарят солдат ВСУ, сбрасывая с дронов взрывчатку
Десантники ВС РФ нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ с помощью дронов
Крымские десантники нанесли свыше 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами взрывчатки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Оборонное ведомство показало кадры нанесения ударов, снятые с беспилотника. Сначала российские военнослужащие следят за передвижениями солдат ВСУ в окопах. Укрепления противника хорошо замаскированы.
Затем показан момент атаки на украинские укрепления. Раздаются взрывы — цель поражена.
Ранее ВС РФ захватили западное вооружение ВСУ при освобождении Новомихайловки. Также бойцам удалось поразить натовские комплексы радиоэлектронной борьбы.