ВС РФ захватили западное вооружение ВСУ при освобождении Новомихайловки
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Российским морпехам удалось захватить большое количество украинского вооружения производство Запада во время освобождения Новомихайловки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР на угледарском участке южно-донецкого направления. Морпехи захватили шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские «Джевелины».
Также бойцам удалось поразить натовские комплексы радиоэлектронной борьбы и другое вооружение производства Запада.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.