сегодня в 11:59

Российским морпехам удалось захватить большое количество украинского вооружения производство Запада во время освобождения Новомихайловки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР на угледарском участке южно-донецкого направления. Морпехи захватили шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские «Джевелины».

Также бойцам удалось поразить натовские комплексы радиоэлектронной борьбы и другое вооружение производства Запада.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.