Ивановские десантники захватили крупный «опорник» ВСУ на окраине Часова Яра

сегодня в 05:49

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в состав «Южной» группировки войск, штурмом овладели крупным украинским «опорником» на окраине Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие действовали при поддержке авиации и артиллерии. Десантники в ходе разведки вскрыли позиции противника, а также систему обороны и основные огневые средства киевских боевиков.

«Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — пояснили в Минобороны.

Орудия противника были поражены с помощью FPV-дронов и огня бронегрупп. После этого штурмовики взяли опорный пункт, применяя весь арсенал стрелкового вооружения.

«Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — добавили в оборонном ведомстве.