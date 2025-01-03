Отмена Владимиром Зеленским транзита российского газа в Европу выгодна США и Катару, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа — принесет профит американским и катарским торговцам СПГ», — написал в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене политик.

Он добавил, что конфликт также выгоден владельцам иностранных портов, западными энергетическим компаниям и европейским фермерам.

Ранее Зеленский сообщил, что он не принял решение о втором президентском сроке.