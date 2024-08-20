Департамент эффективности правительства: Маск готов прийти во власть при Трампе

Маск согласился на пост в правительстве США в случае победы Трампа

Бизнесмен Илон Маск согласился на предложение занять пост в американском правительстве в случае победы Дональда Трампа на выборах президента, сообщает РИА Новости .

Предприниматель выложил публикацию с фотографией, на которой он стоит на трибуне. На ней написано «Департамент эффективности правительства».

До этого Трамп заявил, что если победит на выборах, то предложит Маску должность в правительстве. Предположительно, бизнесмен мог бы стать советником политика.

Ранее Маск рассказал, что не дарил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову машину Tesla Cybertruck. До этого российский политик звал бизнесмена посетить ЧР.