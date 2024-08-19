Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что никогда не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertruck, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что получил от Маска Tesla Cybertruck. Глава Чечни позвал предпринимателя в гости и пообещал направить машину на СВО.

Маск в соцсети X отреагировал на претензию западного журналиста, который обвинил предпринимателя в том, что тот подарил авто для военного использования человеку, находящемуся под санкциями. Миллиардер опроверг передачу Tesla Cybertruck Кадырову и посмеялся над этой новостью.

Затем предприниматель попросил чат-бот сгенерировать изображение главы Чечни, катающегося на авто возле Кремля.