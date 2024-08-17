Рамзан Кадыров передаст подаренный Илоном Маском кибертрак «Теслу» на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за подаренный ему кибертрак марки «Тесла» и пообещал передать неуязвимую машину на вооружение бойцов СВО.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИД будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также показал видео, как управляет кибертраком. По словам Кадырова, машина оказалась быстрой и неуязвимой, как животное.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» разгромили украинскую колонну, вооруженную НАТО. Российским военнослужащим удалось захватить трофейное оружие после выполнения боевой задачи.