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Кадыров: «Ахмат» разгромил колонну ВСУ с вооружением НАТО в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что бойцы полка «Ахмат» и морские пехотинцы уничтожили колонну украинских военных с западным вооружением на территории Курской области.

«Курская область. Военнослужащие полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения для того, чтобы закрепиться на позиции.

«Характер аммуниции и вооружения доказывает, что к диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации. Как видите, просчитались», — подчеркнул глава республики.

Он отметил, что российские силы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Кадыров поблагодарил всех бойцов за мужество и высокий профессионализм.

Ранее около 30 диверсантов ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка». Техника противника и личный состав были уничтожены.