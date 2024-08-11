Группа диверсантов ВСУ попыталась прорваться через АПП «Колотиловка» под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Около 30 украинских диверсантов предприняли попытку прорваться в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка», сообщает Mash.
Российские военнослужащие предотвратили вторжение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию РФ. Часть украинских военнослужащих была уничтожена, а оставшиеся сбежали на территорию постсоветской республики.
Ранее стало известно, что из-за обстрелов ВСУ на неопределенное время прекращаются обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной. С 2022 года обмен проходил на АПП «Колотиловка» в Белгородской области.
Белгородский пункт был единственным местом в зоне СВО, позволявшим проводить обмены между Москвой и Киевом.