Обмены пленными и убитыми прекращаются между Украиной и Россией на неопределенное время из-за обстрелов ВСУ, сообщает Mash .

С 2022 года обмены пленными и убитыми между РФ и Украиной проходили на АПП «Колотиловка» в Белгородской области. Однако в четверг днем ВСУ атаковали населенный пункт.

Украинские силы стреляли по селу из танков. ВСУ также сбрасывали на населенный пункт снаряды с беспилотников. Был совершен удар и по пункту пропуска, он сгорел дотла.

Отмечается, что РФ и Украина могли обмениваться пленными только в АПП «Колотиловка». Пункт был единственным местом в зоне СВО, позволявшим сделать это.

Ранее в июле между РФ и Украиной состоялся обмен пленными, в ходе которого были возвращены 95 отечественных военных. Украинской стороне было передано столько же человек.