сегодня в 14:45

Минобороны: в Россию возвращены 95 военных, попавших в плен к ВСУ

В результате проведенных переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 бойцов ВС РФ, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Украинской стороне во время обмена также были переданы 95 военнопленных.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные россияне будут доставлены в столицу. Там они пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь.

При возвращении россиян из плена гуманитарное посредничество стране оказали Объединенные Арабские Эмираты.