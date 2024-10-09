CNN: в НАТО составили список оружия для помощи Украине
Главком объединенных ВС НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи представил перечень оружия, которое может помочь украинской армии на фронте, сообщает Газета.ru.
Как пишет CNN, в него включили ракеты класса «воздух-поверхность» и систему связи, известную как Link 16. Данная связь — это сеть обмена данными, которая используется Штатами и Североатлантическим альянсом. Она особенно полезна для воздушных и наземных целей.
При этом ракеты класса «воздух-поверхность», ставящиеся на истребители, могут быть бесполезными для ВСУ, если армия не имеет превосходства в воздухе.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который был арестован по подозрению в госизмене, заявил, что президент страны Владимир Зеленский использует бедственное положение ВСУ для того, чтобы попросить больше поддержки у Запада.