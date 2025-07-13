Фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек прошел в Пермском крае

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в фестивале по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк». Необычное мероприятие состоялось в Пермском крае, сообщает Telegram-канал URA.RU .

В нем участвовали не только местные жители, но и туристы. Фестиваль устраивают каждый год в селе Крылово. В этом году он прошел уже в 15 раз.

Всего на мероприятии несколько конкурсов. Один из них — метание навоза. Побеждает тот, кто закинет «лепешку» дальше. На сегодня рекорд составляет 64 метра.

«Туристов было безумное количество, улицы села были заполнены машинами. Многие приехали не только из Перми, но и Екатеринбурга. Была даже семья из Италии», — рассказал один из участников фестиваля.

Ранее три человека получили травмы, когда репетировали танец на фестивале Индии в российской столице. Они выступали босиком и сильно обожглись о раскалившуюся сцену.