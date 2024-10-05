Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский использует бедственное положение армии страны, чтобы добиться от западных партнеров большей поддержки. Об этом сообщает Газета.ru .

Как отметил парламентарий, президент цинично использовал ситуацию, сложившуюся в Угледаре, где бойцов ВСУ заставили остаться в окружении. Он пиарится на бедственном положении военных на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

По мнению депутата, Зеленский осознает, что ставит в этой игре все, что у него есть. При этом он играет чужими жизнями и судьбами, уничтожает страну.

Дубинский усомнился в самостоятельности Украины из-за непрекращающихся просьб ее президента к Штатам и их странам-союзникам по одобрению созданного «мирного плана», хотя о нем практически ничего неизвестно.