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«Спешил на вызов»: «КамАЗ» аварийной службы утонул в огромной яме в Новосибирске

«КамАЗ» аварийной службы провалился и утонул в огромной яме на одной из улиц Новосибирска. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает 112 .

Инцидент произошел в воскресенье утром на улице Красный Факел.

На опубликованных кадрах видно, как в результате непогоды из-за размытого грунта на дороге образовалась огромная яма, в которую провалился грузовик. Кабина «КамАЗа» целиком оказалась под водой.

Предположительно, спецтранспорт спешил на вызов. В результате происшествия рабочие не пострадали. Грузовик пришлось вытягивать с помощью крана.