CNN: Уиткофф не хочет занимать пост советника президента США по нацбезопасности

Журналистка американской телекомпании CNN Алайна Трин заявила, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф не хочет занимать должность советника Дональда Трампа по национальной безопасности.

В статье отметили, что в качестве альтернативных вариантов также рассматриваются кандидатуры госсекретаря США Марко Рубио и его заместителя Кристофера Ландау.

При этом американский лидер при выборе нового советника по национальной безопасности намерен найти «более постоянную кандидатуру».

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои посты. Увольнение Уолтца и Вонга связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal в марте текущего года.