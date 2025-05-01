Fox News: Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои посты, сообщает телеканал Fox News .

Как отмечает издание Politico, новым советником Трампа по нацбезопасности может спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Конгрессмен от Флориды Майк Уолтц был назначен на должность советника по нацбезопасности в ноябре прошлого года после выборов президента США. У отставного офицера спецназа за плечами служба в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

В обязанности Уолтца Майк входили контроль все организаций национальной безопасности Соединенных Штатов, а также оперативное информирование Трампа о ситуации и исполнение его решений.