Fox News: Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности
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Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои посты, сообщает телеканал Fox News.
Как отмечает издание Politico, новым советником Трампа по нацбезопасности может спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Конгрессмен от Флориды Майк Уолтц был назначен на должность советника по нацбезопасности в ноябре прошлого года после выборов президента США. У отставного офицера спецназа за плечами служба в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.
В обязанности Уолтца Майк входили контроль все организаций национальной безопасности Соединенных Штатов, а также оперативное информирование Трампа о ситуации и исполнение его решений.