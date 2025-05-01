Отстранение Уолтца связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal

Увольнение помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца и его заместителя Алекса Вонга связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, сообщает американский телеканал Fox News.

В марте Уолтц случайно добавил главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат высокопоставленных чиновников Белого дома в мессенджере Signal, котором обсуждались удары по хуситам в Йемене.

Позднее журналист написал скандальную статью и опубликовал скриншоты переписки сотрудников американской администрации.

После бурного скандала в высших кругах США помощника президента США по нацбезопасности, главу Пентагона Пита Хегсета и других чиновников обвинили обвинили в раскрытии секретной информации. При этом Уолтц взял вину на себя, в то время как другие отвергали обвинения.

Американский президент Дональд Трамп после скандала заявил, что по-прежнему доверяет Уолтцу и Хегсету, поэтому дал публичное обещание не увольнять провинившихся чиновников. Однако в четверг Уолтц и Вонг были уволены со своих должностей.