Что кроется за визитом Уиткоффа в Россию? Политолог назвал возможные мотивы

Возможно, что в рамках визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию планируются детали встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Стивен Уиткофф прибыл в РФ. Спецпосланник уже встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

«Сегодня идут очень важные контакты на высшем уровне между представителями США и России. Наши страны пытаются договориться по важнейшим международным вопросам. Что, согласитесь, хорошо. Поэтому специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф часто летает в Москву. Он может передать позицию американского президента российскому лидеру. Кроме того, возможно, что сейчас планируются детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа», — сказал Миронов.

Он добавил, что главной темой, ожидаемо, может стать урегулирование конфликта на Украине, снятие санкций и выстраивание новой системы безопасности в Европе.

«Европейские страны с ужасом ждут прямых и открытых российско-американских контактов. Ведь очень долгое время Штаты поддерживали военную машину Европейского союза. Теперь Парижу, Лондону и Берлину, а также их прибалтийским сателлитам придется справляться самим. И их это очень не радует», — отметил политолог.

Миронов уточнил, что среди американской политической и военной элиты растет разочарование в европейцах: от политики мультикультурализма до потакания различным меньшинствам.

«Все больше политиков и военных США поддерживают Россию и ставят в пример российского лидера. Поэтому, если нашим странам удастся договориться, в глобальном плане на планете будет намного безопаснее и спокойнее», — заключил эксперт.