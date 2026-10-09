«Черногории нужно сдавать домашку»: Коц рассказал, зачем задержали «Рыбаря»

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и еще троих членов команды задержали в Черногории. Спецоперация прошла в Рисане на берегу Которского залива при участии полиции и Агентства национальной безопасности страны. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, зачем задержали Звинчука.

О приезде группы «Рыбаря» местные спецслужбы знали заранее и несколько дней за ней присматривали. Якобы команда приехала снимать документальный фильм о введении Черногорией виз для россиян с 1 ноября — страна подгоняет правила под требования Евросоюза. В спецслужбах опасались, что фильм представит евроинтеграцию навязанным процессом, который бьет по туризму и экономике.

Накануне вечером Звинчук в своей видеосводке рассказал о визах с 1 ноября, о том, что русские туристы давали заметную часть аренды, что гостиницы и рестораны рискуют остаться без клиентов, а бюджет — без налогов.

Официально о задержаниях почти ничего не сообщается: ни заявления полиции, ни предъявленных обвинений. Есть лишь «источники в секторе безопасности», формула «гибридная деятельность» и посольство России, которое, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выясняет обстоятельства.

По словам Коца, давление на проект идет не первый месяц. В сентябре из Чехии выслали двух сотрудников «Рыбаря» после того, как их «разоблачили» местные журналисты. Летом Лондон ввел санкции против 10 человек из команды, а американский Госдеп ранее обещал до 10 млн долларов за сведения о них.

«Черногория — член НАТО и прилежный кандидат в ЕС. Ей нужно сдавать домашку. Пятеро русских с камерой в отчете о евроинтеграции смотрятся отлично», — заключил военкор.

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