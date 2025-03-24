Российская и американская делегации обсуждают ряд вопросов на переговорах в Саудовской Аравии, в том числе «линию контроля» и «меры по укреплению доверия», сообщает Reuters . По данным агентства, на консультациях также поднимаются вопросы прекращения огня на Черном море, причем Вашингтон хочет добиться заключения отдельного договора по этому вопросу до подписания «более широкого соглашения».

Кремль подтверждал, что переговоры в Саудовской Аравии пройдут переговоры по инициативе о безопасности судоходства в акватории Черного моря. Аналогичные заявления делали и в Белом доме.

Ранее советник администрации США по национальной безопасности Майк Уолц заявлял на канале CBS, что 24 марта Вашингтон и Москва также обсудят «линию контроля» — «меры проверки, поддержание мира, замораживание линий там, где они находятся». Он добавлял, что российско-американские переговоры затронут и «меры по укреплению доверия», в том числе «возвращения украинских детей» из России.

Переговоры России и США в Эр-Рияде начались 24 марта примерно в 10:00 по московскому времени. Накануне в саудовской столице также состоялись американо-украинские переговоры.