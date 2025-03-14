сегодня в 01:58

CBS: США введет новые санкции против российских банков и энергетики

Администрация американского президента Дональда Трампа введет новые ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что решение об ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет остальным странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальные поставки.

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил позицию по дальнейшей поддержке Украины, которая связана со стремлением Киева перейти к мирным переговором с Россией.

При этом глава Белого дома не исключает вариант с введением антироссийских санкций вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования конфликта на Украине.