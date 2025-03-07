Российский рынок акций рухнул после заявления Трампа

Индекс Мосбиржи потерял 1% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении масштабных санкций против России, сообщает РИА Новости .

Российский рынок акций торговался в течение дня в плюсе. Однако слова Трампа его подкосили, и он рухнул.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 17:37 мск упал на 1%, до 3175,57 пункта. До этого он повышался и на пике составлял 3249 пунктов.

Индекс потерял 1% после того, как американский лидер заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против России, так как, по его словам, ВС РФ «разносят» Украину на поле боя.

Трамп заявил, что может ввести антироссийские санкции вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования украинского конфликта.

3 марта стало известно, что рубль остановил свое укрепление к юаню на Мосбирже. По словам экспертов, напряжения рублю способны добавить новые санкции США.