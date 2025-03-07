Дональд Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Трамп: поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от готовности Киева к мирным переговорам с Москвой, сообщает РИА Новости .

«Я должен быть уверен, что они (Украина-ред.) хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что заключение мира между Россией и Украиной неизбежно, так как у Москвы и Киева нет другого выбора. При этом он подчеркнул, что у РФ и Украины разные мотивы.

При этом президент США рассматривает вариант с введением антироссийских санкций вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования конфликта на Украине.