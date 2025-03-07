«Знаю только я»: Трамп рассказал о стремлении России к миру

Трамп: заключение мира между Россией и Украиной неизбежно

Заключение мира между Россией и Украиной неизбежно, так как у этих стран нет другого выбора, заявил президент США, его слова приводит РБК .

Трамп предположил, что и Москва, и Киев неизбежно придут к миру, но у России и Украины разные мотивы.

При это американский президент сообщил, что обладает секретными сведениями, почему в Кремле хотят завершить конфликт.

«Я думаю, произойдет вот что. Украина хочет заключить сделку, потому что у нее нет выбора. Россия хочет заключить сделку, определенным другим образом, который знаю только я, у нее тоже нет выбора», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось о предстоящих переговорах делегаций США и Украины о прекращении огня.