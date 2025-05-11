Президент России Владимир Путин ночью 11 мая предложил Украине вступить в прямые переговоры по урегулированию текущего конфликта. По мнению руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, такой шаг со стороны России является большой уступкой Киеву на фоне нелегитимности президента Владимира Зеленского, пишет РИА Новости .

«Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины (президентом Владимиром Зеленским — ред.), чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством», — заявила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что никакие санкции и военная помощь не смогли сломить Россию, а такой вещи, как «принудительная дипломатия», вообще не существует. По ее мнению, существует только один вид дипломатии, который и поможет решить затянувшийся конфликт, это прямой диалог двух сторон.

Ранее Путин предложил Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта в Турции уже 15 мая. При этом российский лидер предложил сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что 12 мая Россия остановит боевые действия и тогда Киев сможет начать прямые переговоры.