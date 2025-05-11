Зеленский ждет, что 12 мая Россия подтвердит прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 12 мая Россия подтвердит прекращение огня. Он назвал хорошим знаком, что РФ задумалась о завершении конфликта, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

По мнению Зеленского, окончание любых боевых действий «начинается с прекращения огня».

Украинский президент надеется, что РФ подтвердит завершение боевых действий. Зеленский хочет, чтобы прекращение огня было «долгим и полным» с 12 мая. После этого Киев готов встречаться для обсуждения перспектив окончания конфликта.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Российский лидер предлагает начать их в Турции 15 мая. При этом он не принял предложение Киева о 30-дневном перемирии.