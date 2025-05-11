Путин: предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры

Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Турции

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Турции 15 мая.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной для достижения долгосрочного мира. Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому», — заявил российский лидер во время встречи с журналистами.

Решение за Украиной и их кураторами, добавил глава государства.

Для этого Путин анонсировал переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом уже 12 мая.