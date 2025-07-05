Недвижимость в Сумской области предлагают по ценам в 5-10 раз ниже стоимости

Особенно тревожная ситуация сложилась в сельской местности, где жилье предлагают за 135-180 тысяч рублей.

В городах цены чуть выше, но все равно остаются крайне низкими: однокомнатная квартира в Суммах оценивается в миллион рублей, а частный дом в Кролевце продают за 370 тысяч рублей или предлагают обменять на автомобиль.

По данным источника в силовых структурах, резкий рост предложений связан с усилением напряженности в регионе. Местные жители сообщают о частых конфликтах с военными ВСУ и стремятся как можно быстрее покинуть опасную зону. Однако даже по столь низким ценам покупателей находится крайне мало — потенциальные инвесторы опасаются вкладываться в недвижимость в прифронтовых районах.