Названа причина внезапной смерти Сергея Соседова на гастролях в Нерюнгри

Стали известны подробности смерти журналиста и телеведущего Сергея Соседова. Трагедия произошла 23 сентября на гастролях в Нерюнгри. Соседов шел на завтрак, упал с лестницы и ударился головой, пишет Mash .

Близким Соседова сообщили, что произошел несчастный случай. От полученных при падении травм музыкальный критик скончался.

Само падение, по информации близких журналиста, было вызвано оторвавшимся тромбом. Тромбоз мог быть вызван длительным перелетом в Якутию.

Его родные рассказали, что у музыкального критика всегда были проблемы с сердцем, при этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил.

По информации Telegram-канала SHOT, после падения на лестнице Сергей Соседов ударился головой — после чего у него случился отек мозга. Соседова пытались спасти врачи, но операция не помогла и артист скончался.

В ближайшие дни его тело планируют самолетом доставить в Москву.

25 сентября Соседов должен был выступать в Нерюнгри на конкурсе «Жемчужина ДВ 2026». Он должен был возглавить жюри мероприятия. Коллеги и организаторы конкурса уже выразили соболезнования в связи с его смертью.

Ранее новость о смерти Соседова в Сети опубликовал телеведущий Вадим Такменов, отметив, что для него и его коллег это стало настоящим шоком.

Сергею Соседову было 58 лет. Где и когда его похоронят, пока неизвестно.

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