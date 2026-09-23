Китайские полицейские начали тестировать робокопов для охраны порядка

В китайском городе Шэньчжэнь на улицах района Наньшань появились роботы-гуманоиды. По информации местных властей, почти двухметровые андроиды будут помогать полиции охранять общественный порядок, пишет SHOT .

Внедрение роботов, включая модели T800 и другие, пока проходит в экспериментальном режиме. Ожидается, что человекоподобные машины смогут стать серьезным усилением для полицейских постов и патрулей.

По замыслу властей, использование андроидов позволит повысить безопасность в городе и снизить уровень преступности. Роботы способны работать круглосуточно и выполнять задачи, которые обычно требуют присутствия человека.

Пока неизвестно, как долго продлится тестирование и будут ли роботы внедрены в других районах города.

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