Вызвали кинологов с собаками: 10 манекенов приняли за трупы на вокзале в Москве

Основатель независимого проекта «Театр, окститесь!» Андрей Савочкин рассказал, что его выезд в Санкт-Петербург задержали на 8 часов из-за того, что 10 манекенов, перевозимых им в поезде, приняли за человеческие трупы и вызвали кинологов.

«Мы театр бродячий и для транспортировки этих манекенов догадались обернуть их в черные пакеты, что вызвало чрезвычайную тревогу у сотрудников полиции, которые решили, что труппа из двух людей (речь о Савочкине и еще одном участнике спектакля — ред.) решила пригрохнуть 10 человек и перевезти их на „Сапсане“. Абсолютно рядовая ситуация, четверг», — с юмором рассказал в соцсетях о случившемся Савочкин.

По словам актера, после того, как манекены досмотрели кинологи, они все-таки доехали до Петербурга, но на месте показа спектакля обнаружили, что им предоставили очень маленький стол — главный элемент постановки. Труппа не растерялась и попросила для выступления один стол у одного из ресторанов.

В итоге постановка состоялась, после чего получила допуск до выступлений на государственных площадках.

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