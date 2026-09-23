Стало известно, как экранизации влияют на желание россиян читать книги

Компании VK Видео и книжный сервис Литрес провели совместное исследование и выяснили, как экранизации, книжные обзоры и рекомендации в соцсетях влияют на интерес людей к чтению. По данным опроса, 77 процентов респондентов хотят прочитать книгу после просмотра ее экранизации.

При этом к чтению или прослушиванию аудиоверсии переходят 65 процентов из тех, кого заинтересовал литературный оригинал.

Исследование показало, что спойлеры не всегда снижают интерес к книге. 43 процента опрошенных допускают их в книжном контенте. У одних раскрытие деталей сюжета усиливает желание прочитать произведение, другим помогает заранее узнать завязку. Кроме того, негативный обзор тоже может заинтересовать треть респондентов и побудить их составить собственное мнение.

Аналитики также составили рейтинг самых популярных книг с недавними и предстоящими экранизациями. Лидером стала «Война и мир» Льва Толстого, новая экранизация которой запланирована на 2027 год. Второе место занял «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинз, фильм по которому выйдет в ноябре 2026-го. Тройку замкнула «Дюна» Фрэнка Герберта. На четвертом месте — «Ведьмак» Анджея Сапковского, на пятом — «Трудно быть богом» братьев Стругацких.

Отдельно исследование затронуло книжные обзоры в соцсетях. Их смотрят, читают или слушают 56 процентов участников опроса. Чаще всего желание прочитать книгу вызывает краткое описание сюжета — его отметили 52 процента тех, кто знакомится с обзорами. В тройку самых популярных форматов входят короткие видео: 54 процента опрошенных признались, что такой ролик может подтолкнуть к чтению большой и сложной книги.

В начале осени в VK Клипах набрал популярность тренд #прокниги. Ролики с этим хештегом набрали более 200 миллионов просмотров. Пользователи показывают свои домашние библиотеки и советуют любимые произведения. В топе рекомендаций оказались «Сумерки» Стефани Майер и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.

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