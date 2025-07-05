Мать задержанного в Баку россиянина рассказала об условиях его содержания

Мария Софронова, мать задержанного в Азербайджане Сергея Софронова, сообщила об улучшении условий содержания своего сына после визита сотрудников российского посольства, сообщает РИА Новости .

. По её словам, арестованные россияне теперь находятся в двухместных камерах с хорошими условиями и питанием.

«Отношение показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное», — написала Софронова в соцсети, подчеркнув, что её сын невиновен и просто оказался «в ненужное время в ненужном месте».

Напомним, что 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании восьми россиян по обвинению в причастности к наркотрафику из Ирана и киберпреступлениям. Аресты произошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку — 30 июня были задержаны журналисты Sputnik Азербайджан, обвинённые в «сотрудничестве с ФСБ».

Медиагруппа «Россия сегодня» потребовала немедленного освобождения своих сотрудников, назвав ситуацию неприемлемой. В Кремле пока не прокомментировали ни арест журналистов, ни задержание россиян по наркообвинениям.



