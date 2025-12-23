Британский банк отказался работать на Украине
Британский финтех-банк Revolut принял решение прекратить предоставление услуг и обслуживание банковских счетов для клиентов, являющихся резидентами Украины. Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем вечернем разъяснении, сообщают СМИ.
При этом компания продолжит обслуживать украинцев, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны.
Как отмечается, поскольку Revolut действует по лицензии Европейского центрального банка, НБУ не имеет полномочий препятствовать его работе на территории ЕС.
Уточняется, что Украину покинуло более 6 миллионов граждан, большинство из которых осели в Европе. Часть из них продолжает удаленно работать на украинские проекты и получать зарплату в гривне, что создает риски оттока капитала.
Ранее Revolut ввел ограничения для российских клиентов.
