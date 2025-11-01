Банк Revolut начал блокировать счета российским клиентам в ЕС

Европейский банк Revolut ввел ограничения для российских клиентов, проживающих в странах Евросоюза. Кредитная организация блокирует им счета, сообщает «Лента.ру» .

Ограничения коснулись российских эмигрантов с долгосрочными визами или видом на жительство. Банк сначала потребовал, чтобы они предоставили ему копию вида на жительство, а затем сообщил о закрытии счета.

При этом проживающие в Европе россияне после введения 19-го пакета санкций, опасаясь за свои финансы, обращались в клиентскую службу банка. Тогда им заявили, что никаких проблем со счетами не возникнет.

Revolut –британско-литовский онлайн-банк и финтех-компания. Это одна из немногих кредитных организаций, которые открывали счета россиянам.

В принятый ЕС 19-й пакет антироссийских санкций вошло ограничение на передвижения дипломатов из РФ по территории стран-участников объединения. Также в нем содержатся новые рестрикции, коснувшиеся российских банков, криптобирж.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.