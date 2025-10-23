Передвижения ограничены: российские дипломаты попали под европейские санкции

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 19-й пакет антироссийских санкций вошло ограничение на передвижения дипломатов из РФ по территории ЕС, сообщает РИА Новости .

В своем аккаунте в соцсети Х Каллас пояснила, что такая мера должна помочь «противостоять попыткам дестабилизации».

В четверг утром стало известно, что Евросоюз принял новый пакет санкций, направленных против России. В нем содержатся новые рестрикции, коснувшиеся российских банков, криптобирж, а также компаний в Индии и КНР.

Кроме того, в список санкций вошел запрет на закупку сжиженного природного газа из РФ. Ограничения коснулись и танкеров под иностранными флагами, которые якобы перевозят российскую нефть.

