«Божественным даром стала победа»: Иран заявил, что одолел Израиль

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Иран объявил о своей победе над Израилем

Высший совет национальной безопасности Ирана сделал заявление, в котором говорится о победе республики над Израилем. Страну якобы вынудили прекратить агрессию в одностороннем порядке, сообщает ТАСС .

«Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть (о содеянном — ред.), признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — говорится в заявлении.

До этого власти Ирана официально подтвердили достижение соглашения о прекращении огня с Израилем. Информация об этом была опубликована Советом безопасности Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «придется успокоить» Израиль из-за нарушения перемирия в ирано-израильском конфликте. 24 июня республиканец обвинил Тегеран и Иерусалим в нарушении режима прекращения огня.